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В День города в Ростове будет тепло и солнечно

В День города в Ростове будет тепло и солнечно
В Ростове продолжается пора бабьего лета. Температура на этих выходных достигнет +28 градусов.

Как пишут синоптики, 14 сентября столбики термометров достигнут самой высокой отметки за неделю – +28 градусов. В воскресенье, 13 сентября, температура воздуха опустится сразу на 5 градусов – до +23.

Вечера грядущего уик-энда также обещают быть теплыми. 14 сентября - до +18…+25 градусов, а 15 сентября – до +21. Самая низкая температура на выходных ожидается в воскресенье ночью – +9 градусов.

Осадков в будущие дни не прогнозируется. Ростовчане могут смело праздновать День города на улице, не опасаясь попасть под дождь.

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