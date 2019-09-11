В День города в Ростове будет тепло и солнечно



В Ростове продолжается пора бабьего лета. Температура на этих выходных достигнет +28 градусов.



Как пишут синоптики, 14 сентября столбики термометров достигнут самой высокой отметки за неделю – +28 градусов. В воскресенье, 13 сентября, температура воздуха опустится сразу на 5 градусов – до +23.



Вечера грядущего уик-энда также обещают быть теплыми. 14 сентября - до +18…+25 градусов, а 15 сентября – до +21. Самая низкая температура на выходных ожидается в воскресенье ночью – +9 градусов.



Осадков в будущие дни не прогнозируется. Ростовчане могут смело праздновать День города на улице, не опасаясь попасть под дождь.