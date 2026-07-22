В деле о субсидиях обвиняемые переложил вину на экс-советника губернатора Гончарова
В Ростове‑на‑Дону в Октябрьском районном суде продолжаются слушания по громкому делу о незаконных субсидиях. Перед судом предстали бывший советник губернатора Ростовской области Виктор Гончаров, бывший министр сельского хозяйства Константин Рачаловский, его заместитель Ольга Горбанева, а также бизнесмен Вадим Ванеев.
Суть обвинений — превышение полномочий и мошенничество при выделении господдержки. В 2018 году компаниям «ДонСтар» и «ЕвроДонЮг» перечислили 155 млн рублей субсидий, хотя предприятия не соответствовали установленным требованиям. Это привело к серьёзным потерям для регионального и федерального бюджетов.
На очередном заседании зачитывали показания обвиняемых, сообщает Donday. Вадим Ванеев частично признал вину по статье о превышении должностных полномочий, но от дачи показаний в зале суда отказался, подтвердив при этом достоверность своих прежних слов, сказанных следователю.
По версии бизнесмена, он понимал, что выплаты неправомерны, однако подписал документы — в Минсельхозе его торопили с оформлением. Ванеев также рассказал, что обращался к губернатору Василию Голубеву из‑за тяжёлого положения предприятия по выращиванию утки. Глава региона (тогда еще Василий Голубев) поручил Виктору Гончарову помочь компании, и именно на основании этого поручения, как утверждает Ванеев, и шли дальнейшие действия. Бизнесмен подчёркивает, что не стремился извлечь личную выгоду, а хотел закрыть накопившиеся долги.
Константин Рачаловский категорически отрицает причастность к преступлению. По его словам, министерство работало строго в рамках закона, никаких незаконных указаний он не получал. При этом экс‑министр заявляет, что ключевые решения по поддержке «ЕвроДонЮг» и «ДонСтар» принимал Виктор Гончаров, причём делал это, оказывая на Рачаловского давление.
Складывается такое впечатление, что обвиняемые стараются переложить ответственность друг на друга: Ванеев ссылается на требования Минсельхоза, Рачаловский — на распоряжения Гончарова. Теперь внимание приковано к позиции самого Виктора Гончарова: какую версию событий представит он?