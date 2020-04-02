В деле ио сальского транспортного прокурора выявлен ещё один эпизод крупной взятки
В деле исполняющего обязанности Сальского транспортного прокурора Сергея Охритько выявлен дополнительный эпизод получения взятки.
По данным следствия и материалам донского управления ФСБ, с 2016 года по конец 2019 года подозреваемый ежемесячно получал от представителя коммерческой организации, занимающейся охраной, взятки. Деньги он принимал лично в Сальске и Ростове-на-Дону, а также через свою дочь.
Общая сумма составила 410 000 рублей. За деньги Охритько обещал общее покровительство компании во время работы на территории, входящей в зону ответственности Сальской транспортной прокуратуры.
Ранее сообщалось, что в феврале 2020 года подозреваемый получил 160 000 рублей.
- В настоящее время подозреваемый находится под стражей, рассказала помощник руководителя Южного СУТ СК России Анна Терземан. - Устанавливаются все обстоятельства совершенного преступления.
В настоящее время расследование уголовного дела продолжается.