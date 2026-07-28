В четырех районах Ростовской области ожидается чрезвычайная пожароопасность

Фото: ГУ МЧС по Ростовской области

Штормовое предупреждение из-за высокой пожарной опасности объявили в четырех районах Ростовской области. Об этом сообщили в региональном управлении МЧС.По данным Ростовского гидрометцентра, с 13:00–15:00 28 июля и до конца суток, а также в течение всего 29 июля в отдельных южных районах области прогнозируется чрезвычайная пожароопасность пятого класса.В зону риска вошли Целинский, Сальский, Песчанокопский и Пролетарский районы.Жителей просят соблюдать меры предосторожности: не разводить костры, не оставлять в лесу непотушенные спички и окурки, а также не поджигать сухую траву и камыш.