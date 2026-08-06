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В четырех муниципалитетах Дона ввели режим ЧС из-за последствий «шторма века»

В четырех муниципалитетах Дона ввели режим ЧС из-за последствий «шторма века»

Губернатор Ростовской области Юрий Слюсарь распорядился ввести региональный режим чрезвычайной ситуации (ЧС) в четырех муниципалитетах региона. Это решение принято для оперативной ликвидации последствий масштабного урагана, который прошел по Донскому краю 25 июля.

Режим ЧС начал действовать с 18:00 5 августа в Ростове-на-Дону, Новочеркасске, Азовском и Волгодонском районах. Введение режима ЧС не связано с каким-либо ухудшением метеорологической обстановки. Угрозы нового стихийного бедствия в настоящее время нет.

Стихия, получившая название «шторм века», оставила после себя значительный ущерб. Работы по устранению последствий продолжаются уже почти две недели.

В одной только столице региона, Ростове-на-Дону, зафиксировано падение 1 117 деревьев. К сожалению, природное бедствие не обошлось без человеческих жертв: погиб сторож на стройплощадке, несколько человек получили травмы. По данным на 5 августа, коммунальщики успели убрать 735 поваленных деревьев.

Проблемы возникли и в других районах области. Муниципалитеты, оценив масштаб ущерба, столкнулись с нехваткой собственных финансовых ресурсов для восстановления.
Фото: Donday
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