В четырех муниципалитетах Дона ввели режим ЧС из-за последствий «шторма века»

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Губернатор Ростовской области Юрий Слюсарь распорядился ввести региональный режим чрезвычайной ситуации (ЧС) в четырех муниципалитетах региона. Это решение принято для оперативной ликвидации последствий масштабного урагана, который прошел по Донскому краю 25 июля.Режим ЧС начал действовать с 18:00 5 августа в Ростове-на-Дону, Новочеркасске, Азовском и Волгодонском районах. Введение режима ЧС не связано с каким-либо ухудшением метеорологической обстановки. Угрозы нового стихийного бедствия в настоящее время нет.Стихия, получившая название «шторм века», оставила после себя значительный ущерб. Работы по устранению последствий продолжаются уже почти две недели.В одной только столице региона, Ростове-на-Дону, зафиксировано падение 1 117 деревьев. К сожалению, природное бедствие не обошлось без человеческих жертв: погиб сторож на стройплощадке, несколько человек получили травмы. По данным на 5 августа, коммунальщики успели убрать 735 поваленных деревьев.Проблемы возникли и в других районах области. Муниципалитеты, оценив масштаб ущерба, столкнулись с нехваткой собственных финансовых ресурсов для восстановления.