В Чертковском районе перестали ходить автобусы из-за отсутствия топлива
В Чертковском районе Ростовской области перестали ходить автобусы. В местной администрации объяснили, что это произошло из-за срыва поставок дизельного топлива поставщиком.
С 15 по 19 августа ограничат движение общественного транспорта по маршрутам: Чертково — Арбузовка (15, 19 августа); Чертково — Галдин (16, 19 августа); Чертково — Ан. Ребриково (15, 19 августа); Чертково — Ольховчик (16 августа); Чертково — ж/д станция Кутейниково на 10:00 (15, 16, 17, 18, 19 августа); Школьная — Фёдоровка (вторая смена) (17 августа); ж/д вокзал — Полтава (ЦРБ) (не будут ходить во вторую смену) (17 августа).
Без изменений продолжат работать следующие автобусные маршруты: ж/д вокзал — Полтава; Школьная — Фёдоровка; Чертково — М. Александровка; Чертково — ж/д ст. Кутейниково (в 20:30 и 01:00).