В ЦГБ Азова коронавирусом заразились 102 медработника

В Центральной городской больнице Азова коронавирусом болеют 102 медработника. Об этом 26 октября сообщила пресс-служба медучреждения.Главврач Вадим Бридковский отметил, что многие из них считаются тяжелобольными. Оставшиеся специалисты физически не справляются с вызовами пациентов. Это серьезно сказывается на ситуации в больнице.– Любая зарплата неадекватна той опасности, которая сейчас имеется у медицинских работников, ведь они серьезно рискуют своим здоровьем, – считает главврач.Напомним, что непростая ситуация и в ЦГБ Батайска. Там по болезни временно отсутствуют 27 врачей и 65 человек среднего и младшего медперсонала.