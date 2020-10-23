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В ЦГБ Азова коронавирусом заразились 102 медработника

В ЦГБ Азова коронавирусом заразились 102 медработника
В Центральной городской больнице Азова коронавирусом болеют 102 медработника. Об этом 26 октября сообщила пресс-служба медучреждения.

Главврач Вадим Бридковский отметил, что многие из них считаются тяжелобольными. Оставшиеся специалисты физически не справляются с вызовами пациентов. Это серьезно сказывается на ситуации в больнице.

– Любая зарплата неадекватна той опасности, которая сейчас имеется у медицинских работников, ведь они серьезно рискуют своим здоровьем, – считает главврач.

Напомним, что непростая ситуация и в ЦГБ Батайска. Там по болезни временно отсутствуют 27 врачей и 65 человек среднего и младшего медперсонала.

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