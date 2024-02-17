В центре Ростова 17 февраля заложили камень под будущий дом-музей великого разведчика Геворка Вартаняна

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В центре Ростова 17 февраля прошла торжественная закладка первого камня под будущий дом-музей в честь знаменитого разведчика, уроженца донской столицы Геворка Вартаняна. Этот человек - настоящая легенда. Так, в 19 лет он предотвратил покушение на лидеров стран антигитлеровской коалиции, Сталина, Рузвельта и Черчиля, во время их встречи в Тегеране в ноябре 1943 года.Закладку камня приурочили к 100-летию Геворка Вартаняна. Многие из его подвигов все еще не рассекречены.На мероприятии с торжественным словом выступил губернатор Ростовской области Василий Голубев. В донскую столицу по этому случаю прибыл посол Армении в России Вагаршак Арутюнян. На торжестве также присутствовали ветераны разведывательного сообщества России и сотни простых горожан.- В свои 19 лет он повлиял на мир, на все, что тогда происходило на нашей планете, - подчеркнул в своем выступлении губернатор Ростовской области. - 45 лет он прослужил в разведке. Был в десятках стран. Многие из его подвигов до сих пор неизвестны широкой публике. Музейный комплекс позволит узнать жизнь Геворка Вартаняна лучше.Василий Голубев отметил, что разведчик станет примером патриотизма для подрастающего поколения.Кроме того, Геворк Вартанян является прототипом главного героя в знаменитом фильме «Тегеран 43». В нем рассказывалась история о подвиге советского разведчика, предотвратившего покушение на лидеров стран антигитлеровской коалиции во время конференции в Тегеране в ноябре 1943 года. Разведчика играл актер Игорь Костолевский. Однако немногие знали, что настоящему участнику событий было всего 19 лет. В 80-е годы с Вартаняном встретилась внучка премьер-министра Англии Уинстона Черчиля. Она поблагодарила мужчину за подвиг. Разведчику было присвоено звание Героя Советского Союза.- Музей позволит осознать масштаб этого человека, – отметил Вагаршак Арутюнян. - Он смог предотвратить теракт, что повлияло на ход и исход войны. В 80-е годы Вартанян принимал активное участие в подготовке договора по сокращению ракет средней дальности. Его разведывательная работа позволила получать данные, которые способствовали заключению соглашения.По словам посла, в Армении помнят и чтят этого выдающегося человека. В его честь названы школы, улицы. Также есть медаль имени Геворка Вартаняна.Геворк Вартанян родился 17 февраля 1924 года в Ростове-на-Дону. В 1930 году его семья переехала в Иран (отец был иранским подданным). Глава семьи Андрей Вартанян также был советским разведчиком, а Геворк, еще будучи юным, помогал отцу.Историки разведки считают, что его жизнь была уникальной, ведь он смог стать профессиональным разведчиком еще юношей. Уже в 19 лет он повлиял на ход мировой истории. Многие факты его биографии до сих пор являются государственной тайной. То, что известно, будет собрано в одном месте – в музейном комплексе. Его построят в центре Ростова, по адресу: ул. Серафимовича, 70.Разведчик скончался в 2012 году в возрасте 87 лет. Его супруга, Гоар Вартанян умерла семью годами позже, в 2019 году.