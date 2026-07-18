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В центре Ростова завершают снос двух аварийных домов

В центре Ростова завершают снос двух аварийных домов
В центре Ростова завершают снос двух аварийных домов. Сообщили в администрации Ленинского района.

Здания по адресам улица Курганная, 19 «Г», и переулок Халтуринский, 93, признаны аварийными из-за серьёзного физического износа. Завершение всех работ планируется к 14 августа.

Кроме того, до конца текущего года в городе предполагается снести ещё четыре аварийных дома, включая переулок Халтуринский, 7 «А», улицу Социалистическую, 44, улицу Катаева, 134 и улицу Станиславского, 34.

В центре города и других районах проблема аварийных зданий остаётся острой. Из-за длительного отсутствия сноса, эти строения часто используются асоциальными элементами, что повышает риск возникновения пожаров, угрожающих соседним жилым домам.
Фото: Яндекс карты
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