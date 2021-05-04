В центре Ростова водитель пытался спасти авто от эвакуации, привязав за колесо к столбу

В Ростове автомобилист привязал «Киа Пиканто» к столбу с помощью троса. Один из прохожих поделился видео припаркованной машины на пересечении переулка Газетного и улицы Большой Садовой.Автомобилист пытался спасти транспорт от эвакуации. В течение последнего месяца сотрудники эвакуационной службы стали регулярно забирать машины, оставленные в запрещенных местах, в частности, на газонах, тротуарах и правой полосе дороге. Или как в случае с водителем «Киа» - на парковке для инвалидов.Не исключено, что владелец иномарки имеет право оставлять машину под знаком «Инвалид». Однако, глядя на чересчур добросовестную работу службы эвакуации, мог подстраховаться. Трос наверняка оказался дешевле, чем оплата услуг эвакуации.