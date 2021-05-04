В центре Ростова водитель пытался спасти авто от эвакуации, привязав за колесо к столбу
В Ростове автомобилист привязал «Киа Пиканто» к столбу с помощью троса. Один из прохожих поделился видео припаркованной машины на пересечении переулка Газетного и улицы Большой Садовой.
Автомобилист пытался спасти транспорт от эвакуации. В течение последнего месяца сотрудники эвакуационной службы стали регулярно забирать машины, оставленные в запрещенных местах, в частности, на газонах, тротуарах и правой полосе дороге. Или как в случае с водителем «Киа» - на парковке для инвалидов.
Автор видео: Tuda-Syuda Tuda-Syuda.
Не исключено, что владелец иномарки имеет право оставлять машину под знаком «Инвалид». Однако, глядя на чересчур добросовестную работу службы эвакуации, мог подстраховаться. Трос наверняка оказался дешевле, чем оплата услуг эвакуации.