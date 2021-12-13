В центре Ростова во время раскопок нашли послание, оставленное 120 лет назад

Фото: Комитет по охране объектов культурного наследия Ростовской области

В Ростове во время раскопок на пересечении улиц Чехова и Седова археологи нашли «капсулу времени». Об этом сообщил в Instagram комитет по охране объектов культурного наследия донского региона.Исследователи снимали нетронутый грунт между несколькими участками раскопа, когда заметили сосуд. Содержимое бутылки превзошло все ожидания археологов. В ней было закупорено послание потомкам, датированное 11 апреля 1901 года (внутри был найден календарный лист).Мещанин Иван Федорович Смарков, назвавшийся «наследником этого дома и внуком старого МаКагона», к письму приложил выпуск газеты «Приазовский край» и семь сигарет Табачной фабрики «В. И. Асмолов и Ко». На сосуде нашли монеты 1816 и 1819 годов.Историки, которым передали находку, внимательно изучат ее и смогут подробнее рассказать о личности и жизни мещанина Смаркова.