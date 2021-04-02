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В центре Ростова треснула стена многоквартирного дома

В центре Ростова треснула стена многоквартирного дома
Жилой дом в центре Ростова рискует обрушиться из-за многочисленных трещин в стенах. Происшествие случилось 6 апреля в доме №18/18 по проспекту Ворошиловскому.

Около 14.30 ростовчане услышали треск в квартирах. Жильцы обратили внимание на осыпающуюся с потолка штукатурку. Подняв глаза вверх, их охватил ужас - на несущих стенах образовались трещины размером с ладонь. Кроме того, из-за деформации перекосило балкон. Хозяева испугались, что в любой момент она может обрушиться, а постройка сложится, как карточный домик.

– Экстренные службы оповещены. Ведется реагирование. По адресам выехал расчет спасателей, – сообщили в управлении ГО и ЧС города.

Корреспондент Rostov.ru прибыл на место, чтобы оценить степень разрушения. Жильцы рассказали, что дом трещит по швам из-за некачественного ремонта. Якобы из-за проливных дождей, накрывших Ростов, на чердаке скопилось много воды, которая стала причиной трещин в стенах.

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