В центре Ростова треснула стена многоквартирного дома

Жилой дом в центре Ростова рискует обрушиться из-за многочисленных трещин в стенах. Происшествие случилось 6 апреля в доме №18/18 по проспекту Ворошиловскому.Около 14.30 ростовчане услышали треск в квартирах. Жильцы обратили внимание на осыпающуюся с потолка штукатурку. Подняв глаза вверх, их охватил ужас - на несущих стенах образовались трещины размером с ладонь. Кроме того, из-за деформации перекосило балкон. Хозяева испугались, что в любой момент она может обрушиться, а постройка сложится, как карточный домик.– Экстренные службы оповещены. Ведется реагирование. По адресам выехал расчет спасателей, – сообщили в управлении ГО и ЧС города.Корреспондент Rostov.ru прибыл на место, чтобы оценить степень разрушения. Жильцы рассказали, что дом трещит по швам из-за некачественного ремонта. Якобы из-за проливных дождей, накрывших Ростов, на чердаке скопилось много воды, которая стала причиной трещин в стенах.