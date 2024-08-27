В центре Ростова свежеуложенный асфальт раскопали из-за коммунальной аварии

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В центре Ростова свежий асфальт расковыряли из-за коммунальной аварии. Об этом сообщил возмущенный горожанин.По словам очевидцев, новая яма появилась на улице Темерницкой. Там совсем недавно уложили свежий асфальт. По кадрам видно, что покрытие еще даже не успело выгореть на солнце.Однако недолго местные радовались. Из-за очередной коммунальной аварии пришлось вскрыть новое дорожное покрытие.Стоит отметить, что последний раз на этом же месте авария случилась 23 июня. Тогда там прорвало трубу. Что стало причиной раскопок на этот раз, непонятно.