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В центре Ростова сотни горожан остались без горячей воды

В центре Ростова сотни горожан остались без горячей воды.
В центре Ростова сотни горожан остались без горячей воды. Об этом сообщил региональный министр ЖКХ Сергей Сизиков 26 августа.

Прорыв на теплотрассе произошел на улице Максима Горького, 108. Из-за коммунальной аварии горячее водоснабжение было отключено в 25 многоквартирных домах Кировского района.

Специалисты водоканала уже работают на тем, чтобы в ближайшее время подача горячей воды была возобновлена.

Ожидается, что работы будут завершены к 28 августа, добавил Сергей Сизиков.
Фото: Дондей
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