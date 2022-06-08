Авторизация

Регистрация


Новости
ВСЯ ЛЕНТА

Общество

Версия для печати

В центре Ростова сгорела шаурмичная «Фудстори»

В центре Ростова сгорела шаурмичная «Фудстори»

В центре Ростова сгорела шаурмичная «Фудстори». ЧП на Пушкинской, 143/1 случилось вечером 9 июня.

Когда начался пожар, сотрудники общепита готовили на кухне очередной заказ. Пламя на плите вспыхнуло, скорее всего, из-за нескольких капель масла. Повара пытались справиться с ЧП своими силами, но ничего не вышло. Тогда они вышли на улицу и вызвали пожарных. На момент прибытия спасателей огнем было охвачено 15 квадратных метров, горела крыша здания.

– Пожар тушили 25 человек на девяти машинах с цистернами. К счастью, обошлось без жертв и пострадавших, – уточнили в ГУ МЧС по Ростовской области.
Фото: соцсети
0 0

Еще по теме:

Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

В соответствии с Федеральным законом Российской Федерации от 29 декабря 2010 г. №436-ФЗ "О защите детей от информации, причиняющей вред их здоровью и развитию", информационный портал ROSTOV.RU предупреждает о возможном размещении материалов, запрещенных к просмотру лицам, не достигшим 18 лет.