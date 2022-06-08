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В центре Ростова сгорела шаурмичная «Фудстори». ЧП на Пушкинской, 143/1 случилось вечером 9 июня.Когда начался пожар, сотрудники общепита готовили на кухне очередной заказ. Пламя на плите вспыхнуло, скорее всего, из-за нескольких капель масла. Повара пытались справиться с ЧП своими силами, но ничего не вышло. Тогда они вышли на улицу и вызвали пожарных. На момент прибытия спасателей огнем было охвачено 15 квадратных метров, горела крыша здания.– Пожар тушили 25 человек на девяти машинах с цистернами. К счастью, обошлось без жертв и пострадавших, – уточнили в ГУ МЧС по Ростовской области.