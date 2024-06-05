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В центре Ростова с 6 июня ограничат движение транспорта

В центре Ростова с 6 июня ограничат движение транспорта
В Ростове-на-Дону 6 июня ограничат проезд на улице Пушкинской. Информацию сообщили в департаменте автодорог и организации дорожного движения города.

Ограничения начнут действовать с 9:40 возле дома № 123/67 (пересечение с Ворошиловским проспектом). Меры ввели в честь празднования 225-летия со дня рождения Александра Пушкина. Возле памятника поэту пройдет мероприятие. Движение обещали восстановить после 11:30.

Напомним, с 8 июня на Стачки запретят парковку. Водителям придется искать другое место неподалеку от стадиона «Локомотив».
Фото: Яндекс.Карты
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