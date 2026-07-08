В центре Ростова образовался глубокий дорожный провал

Фото: Дондей

В Ростове-на-Дону на пересечении переулка Соборного и улицы Текучева появился глубокий провал в дорожном покрытии.По словам очевидцев, яма образовалась на правой полосе движения. Судя по снимкам, ее глубина достигает нескольких метров. При этом на момент публикации провал не был огорожен, что может представлять опасность для автомобилистов, особенно в темное время суток.Примечательно, что провал расположен в непосредственной близости от канализационного люка. Это вызвало предположения, что его появление может быть связано с коммунальными авариями, произошедшими в центре Ростова на прошлой неделе. Тогда из-за повреждений подземных коммуникаций на нескольких улицах также образовались крупные провалы рядом с люками.