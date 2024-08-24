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В центре Ростова-на-Дону провалились тротуар и люк

В центре Ростова-на-Дону провалились тротуар и люк
В центре Ростова под землю ушли люк и тротуар. Снимки с места горожане разместили на сайте Благоустройства.

Как сообщают ростовчане, провал появился на Станиславского, 65. На кадрах видно, что тротуар обвалился, также провалился люк.

- Необходим ремонт, - пишут пользователи.

По какой причине в самом центре города образовался провал, неизвестно. Не исключено, что покрытие уложили некачественно. Чтобы пешеходы не пострадали на участке, жители просят залатать дыру.
Фото: Благоустройство
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