В центре Ростова-на-Дону провалились тротуар и люк

Фото: Благоустройство

В центре Ростова под землю ушли люк и тротуар. Снимки с места горожане разместили на сайте Благоустройства.Как сообщают ростовчане, провал появился на Станиславского, 65. На кадрах видно, что тротуар обвалился, также провалился люк.- Необходим ремонт, - пишут пользователи.По какой причине в самом центре города образовался провал, неизвестно. Не исключено, что покрытие уложили некачественно. Чтобы пешеходы не пострадали на участке, жители просят залатать дыру.