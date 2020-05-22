В центре Ростова-на-Дону на сутки отключат воду

В течение суток на центральных улицах Ростова-на-Дону не будет воды. Об отключении сообщили в «Ростовводоканале».На пересечении проспекта Театрального и улицы Пушкинской будут устранять аварию на водоводе диаметров 700 миллиметров. Также здесь запланирована замена арматуры. В связи с этим с 8 часов 27 мая по 8 часов 28 мая воды не будет на Театральном проспекте в домах № 23, 27, 31, 33, 35, 37, 40, 42. Также её не будет в парке имени Октябрьской Революции, школе № 22, Институте водного транспорта и в доме № 40 по улице Гоголевской.С пониженным давлением подача воды будет осуществляться в домах № 2, 4 и 6 в переулке Грибоедовском.