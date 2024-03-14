В центре Ростова мужчина напугал сотрудников и клиентов банка

Фото: DonDay.

В отделении банка на улице Большой Садовой в Ростове-на-Дону произошел инцидент, вызвавший настоящий переполох. В здание ворвался неизвестный мужчина. Он начал себя вести крайне агрессивно и отказывался покинуть помещение. Сотрудники банка были вынуждены обратиться в полицию за помощью. Те, кто находился в банке, успели запечатлеть происходящее на свои мобильные устройства и быстро опубликовать видео в сети.Как удалось выяснить Donday, мужчина не являлся клиентом банка. Он поругался со своими товарищами на улице и решил спрятаться в помещении банка, чтобы его не побили его "друзья".В настоящее время банк продолжает функционировать в штатном режиме.