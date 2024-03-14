Новости
ВСЯ ЛЕНТА

Общество

Версия для печати

В центре Ростова мужчина напугал сотрудников и клиентов банка

В центре Ростова мужчина напугал сотрудников и клиентов банка
В отделении банка на улице Большой Садовой в Ростове-на-Дону произошел инцидент, вызвавший настоящий переполох. В здание ворвался неизвестный мужчина. Он начал себя вести крайне агрессивно и отказывался покинуть помещение. Сотрудники банка были вынуждены обратиться в полицию за помощью. Те, кто находился в банке, успели запечатлеть происходящее на свои мобильные устройства и быстро опубликовать видео в сети.

Как удалось выяснить Donday, мужчина не являлся клиентом банка. Он поругался со своими товарищами на улице и решил спрятаться в помещении банка, чтобы его не побили его "друзья".

В настоящее время банк продолжает функционировать в штатном режиме.
Фото: DonDay.
0 0

Еще по теме:

Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

В соответствии с Федеральным законом Российской Федерации от 29 декабря 2010 г. №436-ФЗ "О защите детей от информации, причиняющей вред их здоровью и развитию", информационный портал ROSTOV.RU предупреждает о возможном размещении материалов, запрещенных к просмотру лицам, не достигшим 18 лет.