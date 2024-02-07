В центре Ростова из-за обрушения старинного здания закрыли квартал

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В центре Ростова ограничено движение для пешеходов и транспортных средств из-за обрушения старинного здания. Информацию об этом сообщили в департаменте автомобильных дорог и организации дорожного движения.Ограничения действуют с 6 февраля до особого распоряжения. Движение пешеходов по улице Шаумяна на участке от переулка Островского до проспекта Буденновского с южной стороны запрещено. Также введено ограничение на остановку и стоянку машин по улице Шаумяна, 42.В ведомстве сообщили, что пешеходное движение будет организовано по улице Шаумяна на участке от переулка Островского до проспекта Буденновского с северной стороны.Квартал закрыли из-за того, что дом на Шаумяна, 42 рушится. Здание построили в 1889 году. В конце 19-го века владельцем был торговец музыкальными инструментами Леонид Адлер. Сейчас старинный дом в аварийном состоянии.