Новости
ВСЯ ЛЕНТА

Общество

Версия для печати

В центре Ростова из-за обрушения старинного здания закрыли квартал

В центре Ростова из-за обрушения старинного здания закрыли квартал
В центре Ростова ограничено движение для пешеходов и транспортных средств из-за обрушения старинного здания. Информацию об этом сообщили в департаменте автомобильных дорог и организации дорожного движения.

Ограничения действуют с 6 февраля до особого распоряжения. Движение пешеходов по улице Шаумяна на участке от переулка Островского до проспекта Буденновского с южной стороны запрещено. Также введено ограничение на остановку и стоянку машин по улице Шаумяна, 42.

В ведомстве сообщили, что пешеходное движение будет организовано по улице Шаумяна на участке от переулка Островского до проспекта Буденновского с северной стороны.

Квартал закрыли из-за того, что дом на Шаумяна, 42 рушится. Здание построили в 1889 году. В конце 19-го века владельцем был торговец музыкальными инструментами Леонид Адлер. Сейчас старинный дом в аварийном состоянии.
Фото: Google Maps
0 0

Еще по теме:

Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

В соответствии с Федеральным законом Российской Федерации от 29 декабря 2010 г. №436-ФЗ "О защите детей от информации, причиняющей вред их здоровью и развитию", информационный портал ROSTOV.RU предупреждает о возможном размещении материалов, запрещенных к просмотру лицам, не достигшим 18 лет.