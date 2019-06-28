В ближайшие часы в Ростове ожидается шквалистый ветер



Шквалистый ветер налетит на Ростов в ближайшие часы. Резкое изменение погоды ожидается 2 июля. Порывы могут достигать 18 метров в секунду, передаёт донское Управление по делам ГО и ЧС.



Ростовчанам рекомендуют убрать с балконов вещи, а также не парковать автомобили и не оставлять коляски под деревьями и рекламными щитами. Если вы заметили, что в квартире скачет напряжение, то обесточьте все электроприборы.



По прогнозу гидрометцентра, температура не опустится ниже +32 градусов. При этом лучше прихватить из дома кофту, так как ветер ожидается с северо-востока.