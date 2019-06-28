Авторизация

Регистрация


Новости
ВСЯ ЛЕНТА

Общество

0 Версия для печати

В ближайшие часы в Ростове ожидается шквалистый ветер

В ближайшие часы в Ростове ожидается шквалистый ветер
Шквалистый ветер налетит на Ростов в ближайшие часы. Резкое изменение погоды ожидается 2 июля. Порывы могут достигать 18 метров в секунду, передаёт донское Управление по делам ГО и ЧС.

Ростовчанам рекомендуют убрать с балконов вещи, а также не парковать автомобили и не оставлять коляски под деревьями и рекламными щитами. Если вы заметили, что в квартире скачет напряжение, то обесточьте все электроприборы.

По прогнозу гидрометцентра, температура не опустится ниже +32 градусов. При этом лучше прихватить из дома кофту, так как ветер ожидается с северо-востока.

Подписывайтесь на ROSTOV.RU в яндекс Дзен

Еще по теме:

оставить комментарий

Мы не публикуем:

  • комментарии, содержащие оскорбления личного, религиозного и национального характеров
  • комментарии, в которых есть ссылки на другие интернет-ресурсы
  • комментарии, не имеющие отношение к данной теме
  • комментарии, содержащие нецензурные слова и выражения
Зарегистрируйтесь, чтобы никто не мог писать от вашего имени

Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

В соответствии с Федеральным законом Российской Федерации от 29 декабря 2010 г. №436-ФЗ "О защите детей от информации, причиняющей вред их здоровью и развитию", информационный портал ROSTOV.RU предупреждает о возможном размещении материалов, запрещенных к просмотру лицам, не достигшим 18 лет.