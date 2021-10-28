В ближайшие несколько дней в Ростовской области ожидается туман

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В Ростовской области до конца октября ожидается туман. О неблагоприятных метеоусловиях рассказали в ростовском отделении Гидрометцентра.Непогода обрушится на Дон 30 октября. В течение двух дней на дорогах будет плохая видимость из-за тумана. При этом осадки и ветер в регионе не прогнозируются. Холодно будет ночью только на севере области. Там ожидаются заморозки до -2 градусов, днем воздух прогреется до +9...+11 градусов.В период непогоды и плохой видимости водители должны быть предельно внимательными на дорогах, соблюдать дистанцию и скоростной режим, так как во время плохой видимости расстояние до другого транспорта кажется больше, чем в действительности.