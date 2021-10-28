Авторизация

Регистрация


Новости
ВСЯ ЛЕНТА

Общество

Версия для печати

В ближайшие несколько дней в Ростовской области ожидается туман

В ближайшие несколько дней в Ростовской области ожидается туман
В Ростовской области до конца октября ожидается туман. О неблагоприятных метеоусловиях рассказали в ростовском отделении Гидрометцентра.

Непогода обрушится на Дон 30 октября. В течение двух дней на дорогах будет плохая видимость из-за тумана. При этом осадки и ветер в регионе не прогнозируются. Холодно будет ночью только на севере области. Там ожидаются заморозки до -2 градусов, днем воздух прогреется до +9...+11 градусов.

В период непогоды и плохой видимости водители должны быть предельно внимательными на дорогах, соблюдать дистанцию и скоростной режим, так как во время плохой видимости расстояние до другого транспорта кажется больше, чем в действительности.
Фото:ndn.info
0 0

Еще по теме:

оставить комментарий

Мы не публикуем:

  • комментарии, содержащие оскорбления личного, религиозного и национального характеров
  • комментарии, в которых есть ссылки на другие интернет-ресурсы
  • комментарии, не имеющие отношение к данной теме
  • комментарии, содержащие нецензурные слова и выражения

Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

В соответствии с Федеральным законом Российской Федерации от 29 декабря 2010 г. №436-ФЗ "О защите детей от информации, причиняющей вред их здоровью и развитию", информационный портал ROSTOV.RU предупреждает о возможном размещении материалов, запрещенных к просмотру лицам, не достигшим 18 лет.