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В ближайшие часы в Ростовской области разыграется непогода

В ближайшие часы в Ростовской области разыграется непогода
На Дону объявлено штормовое предупреждение из-за надвигающейся непогоды.

По данным Росгидромета, в Ростовской области 3 июня пройдут сильные дожди. Также прогнозируют ливни с грозой, возможен град.

Кроме того, ожидается шквалистое усиление ветра с порывами до 20-23 м/с.
- В связи с прогнозируемыми неблагоприятными метеорологическими явлениями ГУ МЧС России по Ростовской области рекомендует гражданам быть внимательными и осторожными, - добавили в спасательном ведомстве.

Добавим, что кратковременные дожди в Ростовской области будут идти до конца недели.

Ранее донские синоптики рассказали, каким будет лето в этом году.

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