В ближайшие часы в Ростовской области разыграется непогода
На Дону объявлено штормовое предупреждение из-за надвигающейся непогоды.
По данным Росгидромета, в Ростовской области 3 июня пройдут сильные дожди. Также прогнозируют ливни с грозой, возможен град.
Кроме того, ожидается шквалистое усиление ветра с порывами до 20-23 м/с.
- В связи с прогнозируемыми неблагоприятными метеорологическими явлениями ГУ МЧС России по Ростовской области рекомендует гражданам быть внимательными и осторожными, - добавили в спасательном ведомстве.
Добавим, что кратковременные дожди в Ростовской области будут идти до конца недели.
Ранее донские синоптики рассказали, каким будет лето в этом году.