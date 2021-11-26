Авторизация

Регистрация


Новости
ВСЯ ЛЕНТА

Общество

Версия для печати

В ближайшие часы Ростовскую область снова накроет ураганом

В ближайшие часы Ростовскую область снова накроет ураганом

В Ростовской области, и в Таганрогском заливе в частности, до конца суток 30 ноября, а также ночью и днем 1 декабря ожидаются сильные ливни и ураганный ветер. Об этом сообщает ГУ МЧС по Ростовской области.

Мощные ливни и ураганный ветер до 24-29 метров в секунду уже стали причиной множества ЧП по Ростовской области и в самой южной столице. Несколько сотен упавших деревьев повредили припаркованные рядом автомобили и создали помехи движению транспорта. В социальных сетях появляются сообщения с жалобами на обрушение хлипких конструкций и сухостоя, обрывы линий электропередачи и затопленные дождем улицы. Шторм сильно ухудшил видимость на дорогах, а потоки воды скрыли ямы в асфальте и открытые канализационные люки. Во избежание ДТП водителям следует быть предельно внимательными.

Пешеходам также стоит быть осторожными. Необходимо избегать ветхих построек и затопленных улиц. В экстренных ситуациях звоните по номеру: 112!
Фото: voronej.bezformata.com
0 0

Еще по теме:

оставить комментарий

Мы не публикуем:

  • комментарии, содержащие оскорбления личного, религиозного и национального характеров
  • комментарии, в которых есть ссылки на другие интернет-ресурсы
  • комментарии, не имеющие отношение к данной теме
  • комментарии, содержащие нецензурные слова и выражения

Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

В соответствии с Федеральным законом Российской Федерации от 29 декабря 2010 г. №436-ФЗ "О защите детей от информации, причиняющей вред их здоровью и развитию", информационный портал ROSTOV.RU предупреждает о возможном размещении материалов, запрещенных к просмотру лицам, не достигшим 18 лет.