В ближайшие часы Ростовскую область снова накроет ураганом

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В Ростовской области, и в Таганрогском заливе в частности, до конца суток 30 ноября, а также ночью и днем 1 декабря ожидаются сильные ливни и ураганный ветер. Об этом сообщает ГУ МЧС по Ростовской области.Мощные ливни и ураганный ветер до 24-29 метров в секунду уже стали причиной множества ЧП по Ростовской области и в самой южной столице. Несколько сотен упавших деревьев повредили припаркованные рядом автомобили и создали помехи движению транспорта. В социальных сетях появляются сообщения с жалобами на обрушение хлипких конструкций и сухостоя, обрывы линий электропередачи и затопленные дождем улицы. Шторм сильно ухудшил видимость на дорогах, а потоки воды скрыли ямы в асфальте и открытые канализационные люки. Во избежание ДТП водителям следует быть предельно внимательными.Пешеходам также стоит быть осторожными. Необходимо избегать ветхих построек и затопленных улиц. В экстренных ситуациях звоните по номеру: 112!