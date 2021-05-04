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В ближайшее время на Дону ожидаются гроза и сильный ветер

В ближайшее время на Дону ожидаются гроза и сильный ветер
В ближайшее время в Ростовской области ожидаются гроза и сильный ветер. Сила порывов ветра достигнет 14 метров в секунду.

В некоторых районах региона 7 мая будет пасмурная погода. Утром и днем синоптики обещают кратковременный дождь с грозой. Ветер северо-западного направления усилится до 12-14 метров в секунду (43-50 километров в час). Однако вечером он стихнет до 4-9 метров в секунду, или 14-32 километров в час. Дончанам рекомендуют избегать слабозакрепленных конструкций и ветхих деревьев при сильном ветре. По возможности стоит остаться дома.

Несмотря на дождь, на Дону прогнозируют теплую погоду. Температура воздуха составит +18...+26 градусов днем, а ночью столбики термометров опустятся до +7...+12.

В северо-западных и северо-восточных муниципалитетах области сохраняется высокая пожароопасность 4-го класса, сообщили в ГУ МЧС по Ростовской области. Жителей региона призывают не разводить на природе костры. Следует осторожно обращаться с огнем и соблюдать все правила пожарной безопасности. В частности, не бросать в лесу непотушенные окурки, спички и не выжигать сухую траву или камыш.

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