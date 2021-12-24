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В ближайшие сутки ураганный ветер и туман накроют Ростов

В ближайшие сутки ураганный ветер и туман накроют Ростов
На Ростов надвигаются сильный ветер и туман. Непогода накроет город в ближайшие сутки, 28 декабря.

По информации донских синоптиков, в этот день пройдет дождь, местами - мокрый снег. Из-за небольших заморозков утром и ночью дороги покроются тонкой коркой льда. Помимо этого, в донской столице ожидается туман. Аналогичную погоду прогнозируют и на следующий день, 29 декабря.

- Ветер усилится до 18 метров в секунду (65 километров в час), - уточнили в ГО и ЧС города.

Автомобилистам рекомендуется по возможности отказаться от поездок на дальние расстояния. Оказавшись за рулем, не стоит лихачить - на скользкой дороге в условиях плохой видимости риск ДТП возрастает в разы. Пешеходам нужно тоже оставаться внимательными и не забывать про светоотражающие элементы на одежде.
Фото: Алексей Бойко.
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