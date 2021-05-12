В Батайске заводчика обвинили в убийстве лошадей
Жителя Батайска обвинили в жестоком убийстве лошадей. Анонимный автор опубликовал видео мертвых животных в соцсетях 12 мая. По его словам, виновник их смерти - местный владелец конюшен.
- В районе РДВС (прим. - район, названный по одноименному ремонтно-механическому заводу Ростовдонводстрой), на переезде, на самовыгуле пасутся две лошади. У одной из них - серьезная проблема с задней ногой. По неподтвержденной информации, забой животных осуществляется неподалеку от места, где они пасутся, - рассказал автор. - Режет он лошадей прямо за заправкой. Там влево есть проезд и хозяйство - старая ферма. Горы кишок, кости, головы скидывает в яму, закапывает.
По информации battime.ru, кто-то выложил в соцсеть прошлогодние фотографии. Сейчас в районе РДВС лошадей нет, однако слухи о жестоком обращении действительно имеют реальные основания. Однако неясно, виноват ли в этом заводчик или другой человек. Но останки животных действительно находят в большом количестве в районе Соленого озера.
По словам самого владельца лошадей, он к убийствам отношения не имеет. У мужчины две конюшни: в хуторе Усть-Койсуг и поселке Овощном. Батайчанин содержит около 200 голов. Животные свободно пасутся на внушительной территории. Зимой одна из лошадей отбилась от табуна. Пропажу заметили не сразу, а когда бросились искать, нашли уже останки. Вероятно, животное стало жертвой волков.
Мужчина любит лошадей и зачастую спасает больных животных от забоя, выкупая у других собственников. Войтенко сейчас приходится нелегко.
Батайчанин предполагает, что найденные останки имеют отношение к местному мясокомбинату.