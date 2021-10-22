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В Батайске задержали подозреваемого в насилии над 9-летней школьницей

В Батайске задержали подозреваемого в насилии над 9-летней школьницей
В Батайске задержали мужчину, подозреваемого в насильственных действиях сексуального характера. Горожанина арестовали в ночь на 25 октября.

Школьница прогуливалась со своей подругой на окраине города. По пути домой девочку встретил прохожий. Уговорами 43-летний батайчанин заманил ее в одно из заброшенных зданий и стал приставать. Злоумышленник залез своей жертве пальцами под нижнее белье и стал трогать ее половые органы.

Девочке удалось сбежать от негодяя и рассказать все родителям. Те пошли в полицию. Спустя несколько часов подозреваемого задержали.

- Решается вопрос о заключении подозреваемого под стражу, - сообщили в СУ СКР по Ростовской области. - Назначено проведение всех необходимых по делу судебных экспертиз.

Фото: love-is.org
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