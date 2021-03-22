В Батайске второй раз за три месяца пропала 30-летняя женщина
В Батайске без вести пропала 30-летняя женщина. Анна Исаева не выходит на связь с близкими полмесяца.
Батайчанка отвела дочь в школу, отпросилась с работы и уехала в Ростов 9 марта. Там она бесцельно ходила по ТЦ «Мегамаг» на улице Пойменной. С тех пор от женщины не было вестей. Телефон Анны выключен с предыдущей недели.
Накануне исчезновения женщина забронировала гостиницу в одном из СПА-комплексов в области для отдыха с семьей и друзьями. Родные сразу же забили тревогу. Они распространили ориентировки Анны по всем гостиницам и хостелам и написали заявление в полицию.
Родители Анны рассказали battime.ru, что их дочь перенесла в январе операцию, а в марте должна была пройти плановое лечение. Женщина страдает тромбозом, и без необходимой медпомощи последствия могут быть летальными.
Как сообщал Rostov.ru, пропавшую уже разыскивали в конце 2020 года. В тот раз женщина находилась в депрессии и решила скрыться от людей. И вот спустя несколько месяцев ситуация повторилась.
У батайчанки темные волосы, карие глаза, рост - около 170 сантиметров. Из особых примет у женщины - объемная родинка под правым глазом. Последний раз ее видели в темно-синей куртке, серой шапке, черных джинсах и такого же цвета ботинках.
Если вам известно что-либо о местонахождении Анны Исаевой, сообщите по номеру 112 или 8-905-429-47-44.
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