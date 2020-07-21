В Батайске по наказам избирателей завершили капремонт трёх детских поликлиник
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В Батайске 23 июля открыли две детских поликлиники после капремонта. Ещё одно отделение возобновит работу 1 августа.
Когда проходили выборы в заксобрание в 2018 году, жители города настоятельно просили, чтобы им отремонтировали больницы и поликлиники. В 2020 году при формировании бюджета Ростовской области часть средств, а именно 33,5 миллионов рублей, выделили на сферу здравоохранения Батайска. По мнению жителей и властей, приоритет в развитии города должен отдаваться в первую очередь медицине.
- Это, наверное, самые масштабные работы по ремонту и реконструкции в Батайске за последние десятилетия, – отметил председатель донского парламента Александр Ищенко. – В Батайске заметен прирост маленьких жителей, поэтому для муниципалитета очень важно наличие современной, полностью оборудованной сети медицинской помощи для детей. После капремонта поликлиники у семи тысяч маленьких батайчан появилась возможность посещать врача в комфортных условиях.
Так, в Батайске открылись отделения поликлиники №4 и №1. После ремонта там появились новая мебель, сплит-система, медицинские кушетки, УЗИ-аппарат. Также в медучреждениях заменили электропроводку, провели сети телекоммуникаций, произвели укрепление стен, проложили водопровод к каждому кабинету и залили пол.
Кроме того, в 2020 году планируют приобрести 60 автомобилей скорой помощи и 150 машин для поликлиник и больниц Ростовской области. Ожидается, что таким образом качество работы медиков намного улучшится.