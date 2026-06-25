В Батайске планируют расширить кладбище «Красный сад» за счет изъятия земельных участков
Власти Батайска обсудили планы по расширению территории кладбища «Красный сад» путем изъятия частных земельных участков. Об этом стало известно на 25-м заседании городской думы восьмого созыва.
Необходимость увеличения площади некрополя вызвана растущей потребностью в местах для захоронений. В администрации Батайска подчеркнули, что все действия по изъятию земель будут осуществляться в строгом соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.
Параллельно с решением текущих проблем в 2025 году был актуализирован проект строительства совершенно нового кладбища. Планируемая площадь нового объекта составит внушительные 19 гектаров. В настоящее время городская администрация совместно с представителями правительства Ростовской области ведет активную работу по поиску источников финансирования этого крупномасштабного и социально значимого проекта.