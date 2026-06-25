В Батайске планируют расширить кладбище «Красный сад» за счет изъятия земельных участков

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Власти Батайска обсудили планы по расширению территории кладбища «Красный сад» путем изъятия частных земельных участков. Об этом стало известно на 25-м заседании городской думы восьмого созыва.Необходимость увеличения площади некрополя вызвана растущей потребностью в местах для захоронений. В администрации Батайска подчеркнули, что все действия по изъятию земель будут осуществляться в строгом соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.Параллельно с решением текущих проблем в 2025 году был актуализирован проект строительства совершенно нового кладбища. Планируемая площадь нового объекта составит внушительные 19 гектаров. В настоящее время городская администрация совместно с представителями правительства Ростовской области ведет активную работу по поиску источников финансирования этого крупномасштабного и социально значимого проекта.