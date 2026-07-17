В Батайске обнаружили в воздухе опасный токсин фенол

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Специалисты Роспотребнадзора обнаружили опасную концентрацию фенола в воздухе. Об этом сообщили 17 июля.Ранее жители массово жаловались на сильный запах газа. Специалисты Роспотребнадзора выехали на улицу Томскую,73 и Минскую,12. Там они взяли пробы воздуха на содержание вредных веществ. В результате на улице Томской, 73 выявили превышение предельно допустимой концентрации фенола в атмосферном воздухе.Результаты направили в Министерство природных ресурсов и экологии Ростовской, Черноморо-Азовское морское управление Росприроднадзора.Отметим, что Фенол— высокоопасное вещество второго класса (высокотоксичное). Пары фенола раздражают слизистые оболочки глаз, дыхательных путей и кожу, могут вызывать химические ожоги.