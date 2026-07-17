Новости
ВСЯ ЛЕНТА

Общество

Версия для печати

В Батайске обнаружили в воздухе опасный токсин фенол

В Батайске обнаружили в воздухе опасный токсин фенол
Специалисты Роспотребнадзора обнаружили опасную концентрацию фенола в воздухе. Об этом сообщили 17 июля.

Ранее жители массово жаловались на сильный запах газа. Специалисты Роспотребнадзора выехали на улицу Томскую,73 и Минскую,12. Там они взяли пробы воздуха на содержание вредных веществ. В результате на улице Томской, 73 выявили превышение предельно допустимой концентрации фенола в атмосферном воздухе.

Результаты направили в Министерство природных ресурсов и экологии Ростовской, Черноморо-Азовское морское управление Росприроднадзора.

Отметим, что Фенол— высокоопасное вещество второго класса (высокотоксичное). Пары фенола раздражают слизистые оболочки глаз, дыхательных путей и кожу, могут вызывать химические ожоги.
Фото: Rostov.ru
0 0

Еще по теме:

Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

В соответствии с Федеральным законом Российской Федерации от 29 декабря 2010 г. №436-ФЗ "О защите детей от информации, причиняющей вред их здоровью и развитию", информационный портал ROSTOV.RU предупреждает о возможном размещении материалов, запрещенных к просмотру лицам, не достигшим 18 лет.

Яндекс.Метрика