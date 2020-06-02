В Батайске назначили нового руководителя транспортной полиции

Нового руководителя транспортной полиции назначили в Батайске 1 июня. Им стал 35-летний подполковник Ибрагим Батаев, сообщила пресс-служба Ростовского ЛУ МВД на транспорте.Известно, что до донского города Батаев служил в органах транспортной полиции Махачкалы. По информации из открытых источников, он был награжден именными часами главы Республики Дагестан в 2019 году.Фамилия полицейского удивительным образом совпала с названием города, в который он был направлен на службу. В разговоре с battime Батаев признался, что оценил созвучие фамилии и названия города, но место работы не выбирал.– Приказ дали, и я поехал служить. Что касается награждения, то часы мне вручили за успешное проведение секретной операции, – добавил подполковник.