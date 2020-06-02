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В Батайске назначили нового руководителя транспортной полиции

В Батайске назначили нового руководителя транспортной полиции
Нового руководителя транспортной полиции назначили в Батайске 1 июня. Им стал 35-летний подполковник Ибрагим Батаев, сообщила пресс-служба Ростовского ЛУ МВД на транспорте.

Известно, что до донского города Батаев служил в органах транспортной полиции Махачкалы. По информации из открытых источников, он был награжден именными часами главы Республики Дагестан в 2019 году.

Фамилия полицейского удивительным образом совпала с названием города, в который он был направлен на службу. В разговоре с battime Батаев признался, что оценил созвучие фамилии и названия города, но место работы не выбирал.

– Приказ дали, и я поехал служить. Что касается награждения, то часы мне вручили за успешное проведение секретной операции, – добавил подполковник.

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