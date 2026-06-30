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В Батайске назначили нового начальника полиции

В Батайске назначили нового начальника полиции

На должность начальника Отдела МВД России по городу Батайску назначен полковник полиции Илья Бардачев. Соответствующая информация была опубликована пресс-службой ГУ МВД России по Ростовской области.

До своего перевода в Батайск Илья Бардачев занимал пост начальника Отдела полиции № 1 Управления МВД России по Ростову-на-Дону, отвечающего за Ворошиловский район.

Предыдущий руководитель батайской полиции, Роман Стебловский, возглавлял отдел с февраля 2023 года. До этого он успешно руководил МВД по Егорлыкскому району, где его отдел трижды занимал первое место среди 42 отделов Ростовской области, демонстрируя высокие показатели эффективности. О дальнейшей карьере Романа Стебловского в настоящее время не сообщается.
Фото: соцсети БВ
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