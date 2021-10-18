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В Батайске нашли живой школьницу, пропавшую без вести

В Батайске нашли живой школьницу, пропавшую без вести
В Батайске нашли живой восьмилетнюю девочку, пропавшую без вести. Нину Д. несколько часов разыскивали полиция и отряды волонтеров.

Школьница живет на улице Октябрьской. 20 октября она ушла из школы № 9 после занятий и так и не вернулась домой. Родители решили, что дочь могла заблудиться. Нина только недавно начала ходить в школу самостоятельно. Они забили тревогу и обратились за помощью в полицию.

Как сообщил DonDay.ru, девочку нашли в гостях у одноклассницы. Родителям о том, что она пойдет куда-то после школы, Нина не сказала. Ребенка вместе с мамой доставили в отделение полиции для выяснения всех обстоятельств случившегося. Жизни и здоровью девочки ничего не угрожает.
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