В Батайске нашли живой школьницу, пропавшую без вести
В Батайске нашли живой восьмилетнюю девочку, пропавшую без вести. Нину Д. несколько часов разыскивали полиция и отряды волонтеров.
Школьница живет на улице Октябрьской. 20 октября она ушла из школы № 9 после занятий и так и не вернулась домой. Родители решили, что дочь могла заблудиться. Нина только недавно начала ходить в школу самостоятельно. Они забили тревогу и обратились за помощью в полицию.
Как сообщил DonDay.ru, девочку нашли в гостях у одноклассницы. Родителям о том, что она пойдет куда-то после школы, Нина не сказала. Ребенка вместе с мамой доставили в отделение полиции для выяснения всех обстоятельств случившегося. Жизни и здоровью девочки ничего не угрожает.