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В Азове водители спали в машинах, ожидая открытия АЗС

В Азове водители спали в машинах, ожидая открытия АЗС

Ранним утром 21 июля у одной из АЗС в Азове образовалась огромная очередь из автомобилей. Видео с места событий в редакцию Donday прислал местный житель.

По словам очевидца, около 5:00 он проезжал мимо заправки на улице Победы и был удивлен увиденным. Перед АЗС в ожидании открытия выстроились более 50 машин. Некоторые водители, ожидая своей очереди, спали прямо в салонах автомобилей.

Во сколько автомобилисты начали занимать места в очереди, неизвестно. При этом на момент съемки видео заправка еще не начала работу.
Фото: Дондей.
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