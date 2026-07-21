В Азове водители спали в машинах, ожидая открытия АЗС

Фото: Дондей.

Ранним утром 21 июля у одной из АЗС в Азове образовалась огромная очередь из автомобилей. Видео с места событий в редакцию Donday прислал местный житель.По словам очевидца, около 5:00 он проезжал мимо заправки на улице Победы и был удивлен увиденным. Перед АЗС в ожидании открытия выстроились более 50 машин. Некоторые водители, ожидая своей очереди, спали прямо в салонах автомобилей.Во сколько автомобилисты начали занимать места в очереди, неизвестно. При этом на момент съемки видео заправка еще не начала работу.