В Азове посреди переулка скончался мужчина

Прямо на тротуаре, на одной из улиц Азова, скончался мужчина. Происшествие случилось днем 14 октября на переулке Маяковского.О случившемся рассказали очевидцы в соцсетях. Они опубликовали фотографии, где видно, как умершего мужчину накрывают и увозят с места его кончины. Прохожие сообщили, что местному жителю стало плохо возле пешеходного перехода. Именно там он упал замертво.Пока неизвестно кем был умерший. Причина и обстоятельства его смерти в настоящее время выясняются.