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В Азове посреди переулка скончался мужчина

В Азове посреди переулка скончался мужчина
Прямо на тротуаре, на одной из улиц Азова, скончался мужчина. Происшествие случилось днем 14 октября на переулке Маяковского.

О случившемся рассказали очевидцы в соцсетях. Они опубликовали фотографии, где видно, как умершего мужчину накрывают и увозят с места его кончины. Прохожие сообщили, что местному жителю стало плохо возле пешеходного перехода. Именно там он упал замертво.

Пока неизвестно кем был умерший. Причина и обстоятельства его смерти в настоящее время выясняются.

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