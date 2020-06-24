В Азове обнаружили несколько братских могил солдат 18 века
Во время раскопок на улице Куйбышева в Азове, археологи обнаружили несколько братских могил солдат. Захоронения датируются 18-м веком. Об этом сообщили в Азовском музее-заповеднике 25 июня.
Всего учёные исследовали 15 скелетов. В некоторых могилах покоились останки сразу нескольких солдат. Кроме нательных крестов, других предметов в захоронениях не было. Это уже третье место захоронения солдат в районе пересечения улиц Васильева и Куйбышева. Ранее двойное захоронение солдат археологи нашли на улице Толстого.
Накануне сотрудники Азовского музея-заповедника показали, как выглядел средневековый водопровод.