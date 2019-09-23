В Азове на новый срок переизбрали глав администрации и города



Глав администрации и города Азова переизбрали на новый срок. Такое решение приняли депутаты гордумы на заседании, которое состоялось 26 сентября. Администрацию вновь возглавил Владимир Ращупкин, а на пост главы города снова назначили Евгения Карасёва.



За место главы администрации боролись четыре человека, после отбора их осталось двое. Кандидатами были Ращупкин, который находился на посту с 2016 года, и Галина Бредихина, заместитель главы администрации Кагальницкого района по социальным вопросам. За Владимира Ращупкина проголосовали 16 депутатов из 21.



Место председателя гордумы стремились занять Евгений Карасёв и Юрий Голубев. Большинство парламентариев отдали свои голоса за Карасева, который находился на своём посту на протяжении последних трёх лет.