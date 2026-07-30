Новости
ВСЯ ЛЕНТА

Общество

Версия для печати

В Азове к поискам пропавшего без вести 58-летнего мужчины подключили волонтеров

В Азове к поискам пропавшего без вести 58-летнего мужчины подключили волонтеров
В городе Азове Ростовской области к поискам пропавшего без вести мужчины подключились волонтеры. Местный житель ушел из дома в неизвестном направлении 28 июля.

Ситуацию осложняет болезнь Паркинсона. Горожанин двигается самостоятельно с трудом и не ориентируется в пространстве. Близкие обратились за помощью в полицию. Затем к поискам подключили волонтеров.

Мужчина 172 сантиметра роста. У него среднее телосложение, седые волосы и карие глаза. В день исчезновения Валерий Ефимов был одет в шорты и голубую майку в клеточку.

Если вы знаете, где может находиться местный житель, позвоните по телефонам: 8 (999) 651-19-64 или 112.
Фото: Rostov.ru
0 0

Еще по теме:

Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

В соответствии с Федеральным законом Российской Федерации от 29 декабря 2010 г. №436-ФЗ "О защите детей от информации, причиняющей вред их здоровью и развитию", информационный портал ROSTOV.RU предупреждает о возможном размещении материалов, запрещенных к просмотру лицам, не достигшим 18 лет.

Яндекс.Метрика