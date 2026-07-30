В Азове к поискам пропавшего без вести 58-летнего мужчины подключили волонтеров

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В городе Азове Ростовской области к поискам пропавшего без вести мужчины подключились волонтеры. Местный житель ушел из дома в неизвестном направлении 28 июля.Ситуацию осложняет болезнь Паркинсона. Горожанин двигается самостоятельно с трудом и не ориентируется в пространстве. Близкие обратились за помощью в полицию. Затем к поискам подключили волонтеров.Мужчина 172 сантиметра роста. У него среднее телосложение, седые волосы и карие глаза. В день исчезновения Валерий Ефимов был одет в шорты и голубую майку в клеточку.Если вы знаете, где может находиться местный житель, позвоните по телефонам: 8 (999) 651-19-64 или 112.