В Азове археологи поделились уникальными находками из захоронений 14 века

Азовские археологи рассказали об уникальных находках 14 века. Необычные вещи обнаружили в центральных могильниках на улице Чапаева.В одном из погребений специалисты увидели монеты. По словам археологов, их клали покойному для оплаты перевозчика в потустороннем мире.- Монеты не помещали в конкретное место, - поделился Андрей Масловский, заведующий отделом археологии Азовского музея-заповедника. - Мы находим их в разных местах, а значит, скорее всего их бросали на погребенных. Эти монеты относятся к концу 14-го века.Андрей Масловский добавил, что могила, в которой обнаружили монеты, является мусульманской. Человека, погребенного в ней, положили на бок, лицом в сторону к мекке.В другой могиле археологи нашли сердоликовую бусину. Андрей Масловский отметил, что смысл этого обряда остается пока загадкой. Однако известно, что бусины клали люди, поселившиеся в Азаке одними из первых.