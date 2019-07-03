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В автобусах до Платова в Ростове теперь нельзя расплатиться «безналом»

В автобусах до Платова в Ростове теперь нельзя расплатиться «безналом»
Безналичную оплату перестали принимать в автобусах до Платова. Об изменениях рассказали в «Ростовском городском транспорте».

На маршруте № 700 в Ростове-на-Дону теперь перестали принимать карточки. К тому же пассажиры даже не могут получить чек за оплату проезда. Это особенно возмущает тех, кто находится в командировке и должен предоставить на работе полный отчёт о потраченных средствах. Причина таких неудобств — расторжение контракта перевозчика с Агентством развития платёжных систем. В «Ростовском городском транспорте» сообщили, что скоро ситуация изменится.

Автобус № 700 отходит от главного автовокзала и работает круглосуточно. Проезд стоит 100 рублей, за багаж взимается отдельная плата.

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