В Аксайском районе вспыхнула сухая трава возле автодороги
В Большелогском сельском поселении Ростовской области произошел ландшафтный пожар. Возгорание сухой растительности произошло 30 июля неподалеку от автодороги.
После обеда огонь вспыхнул в районе «Новочеркасского шоссе», 180. Очевидцы заметили густой дым и сообщили о происшествии в экстренные службы.
На место прибыли расчеты двух пожарных частей. Огнеборцам удалось локализовать распространение пламени на площади 200 квадратных метров.
- В настоящее время ведутся работы по ликвидации пожара. Угроза населенным пунктам и домовладениям отсутствует, - уточнили в МБУ АР «УПЧС».