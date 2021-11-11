В Аксае двух полицейских подозревают в мелком взяточничестве

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В Аксае двух сотрудников полиции подозревают в мелком взяточничестве и превышении должностных полномочий. Инцидент произошел в октябре 2021 года.По версии следствия, в этот период два правоохранителя закрыли глаза на административное нарушение, касающееся неприкосновенности жилья. Однако местный житель, совершивший преступление, предложил им сделку: в обмен на 10 тысяч рублей освободить его от ответственности. Полицейские согласились и отпустили задержанного.Однако спустя время обман вскрылся, и полицейские сами были задержаны.Как сообщили в СУ СК по Ростовской области, по уголовному делу проводятся следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств случившегося.