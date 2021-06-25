В аэропорту Платов ввели дополнительные авиарейсы Ростов - Ереван

В аэропорту Платов открыли дополнительные рейсы Ростов - Ереван. Перелеты осуществляются с 26 июня.Отправиться на самолете в столицу Армении теперь можно каждый четверг и субботу. Авиасудно вылетит из Платова в 9:45, а через пару часов приземлится в аэропорту Звартноц - в 12:35 (11:35 - по московскому времени). Обратно рейс вылетает в 13:35 (12:35 - по московскому времени). В Ростов он прибудет в 14:25.Перевозчиком выступит авиакомпания «Аэрофлот». Со 2 июля дополнительные рейсы появятся еще и по пятницам. Авиакомпания S7 организует перелеты в 3:20 из Ростова. Воздушное судно прибудет в Ереван в 7:20 (6:20 - по московскому времени).Дополнительные рейсы в Ереван выполняют самолеты Airbus А320. Стоимость билетов составляет в среднем от 5 до 6,5 тысячи рублей.