Фото: Администрация Батайска

В администрацию Батайска перешел экс-первый замминистра образования Ростовской области. Для Игоря Малиночки это существенное понижение в должности.Об уходе Игоря Малиночки стало известно неделей ранее. Чиновник покинул должность, которую занимал с 2025 года. На его место вернулся Сергей Анищенко, который годом ранее покинул пост по собственному желанию.По какой причине ушел Игорь Малиночка не известно. Но буквально несколько месяцев у него появился новый руководитель - Виктория Чернышова.Малиночку назначили заместителем главы администрации по социальным вопросам города Батайска.