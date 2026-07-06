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В администрацию Батайска перешел экс-первый замминистра образования Ростовской области

В администрацию Батайска перешел экс-первый замминистра образования Ростовской области
В администрацию Батайска перешел экс-первый замминистра образования Ростовской области. Для Игоря Малиночки это существенное понижение в должности.

Об уходе Игоря Малиночки стало известно неделей ранее. Чиновник покинул должность, которую занимал с 2025 года. На его место вернулся Сергей Анищенко, который годом ранее покинул пост по собственному желанию.

По какой причине ушел Игорь Малиночка не известно. Но буквально несколько месяцев у него появился новый руководитель - Виктория Чернышова.

Малиночку назначили заместителем главы администрации по социальным вопросам города Батайска.
Фото: Администрация Батайска
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