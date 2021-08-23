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В 54 городах и районах Ростовской области выявили коронавирус

В 54 городах и районах Ростовской области выявили коронавирус

В 54 городах и районах Ростовской области выявили коронавирус. Об этом сообщили в региональном правительстве 25 августа.

COVID-19 продолжает поражать жителей Дона. Так, лидером по числу новых инфицированных стал Ростов. Там выявили 195 новых случаев заражения вирусом. На втором месте с 11 новыми заболевшими оказался Сальский район.

Тройку замыкают сразу четыре муниципалитета. Это Гуково, Каменск-Шахтинский, Зерноградский и Пролетарский районы. Там обнаружили по девять новых инфицированных.

По восемь человек с положительными ПЦР-тестами выявили в Батайске, Новочеркасске, Егорлыкском, Мартыновском и Мясниковском районах, а также в Неклиновском, Песчанокопском, Семикаракорском и Целинском. На одного меньше - в Зверево, Аксайском, Багаевском, Волгодонском, Миллеровском и Морозовском районах.

В то же время в Зимовниковском, Красносулинском, Октябрьском и Чертковском районах обнаружили по шесть заболевших. Получше ситуация - в Азове, Новошахтинске, Шахтах, Верхнедонском, Веселовском, Каменском и Кашарском районах. Там, как и в Матвеево-Курганском, Тарасовском и Усть-Донецком районах оказалось по пять новых пациентов.

По четыре заболевших выявили в Волгодонске, Азовском, Константиновском, Обливском и Цимлянском районах. В то же время в Донецке, Таганроге, Белокалитвинском и Орловском районах, а также в Ремонтненском, Родионово-Несветайском и Шолоховском обнаружили по три случая заражения.

Всего по паре человек с положительным ПЦР-тестами на ковид выявили в Дубовском, Кагальницком, Милютинском и Советском районах. По одному больному обнаружили в Боковском, Заветинском и Куйбышевском районах.

Всего за прошедшие сутки в Ростовской области заболели 482 человека. С начала пандемии число заразившихся нарастающим итогом достигло 121 509.

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