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В 50 городах Ростовской области выявили за сутки коронавирус

В 50 городах Ростовской области выявили за сутки коронавирус
В Ростовской области за сутки коронавирус подхватили жители 50 городов и районов. По данным на 11 января, диагноз подтвердился у 132 человек из донской столицы, у 16 - из Шахт и у 13 - из Новочеркасска. По 10 новых пациентов с COVID-19 появились в Таганроге и Сальском районе.

Меньше всего инфицированных выявили на территории Багаевского, Обливского, Ремонтненского, Шолоховского, Константиновского, Веселовского, Тацинского, Заветинского и Мартыновского районов. Там положительные результаты ПЦР-тестов получили по одному человеку. Аналогичная ситуация в Боковском, Верхнедонском и Донецке.

В пяти муниципалитетах за сутки не зафиксировали ни одного случая заражения коронавирусом. К ним относятся Советский, Дубовский, Усть-Донецкий, Родионово-Несветайский и Куйбышевский районы. В остальных городах и районах заболели от двух до девяти жителей донского региона.

Всего за последние 24 часа диагноз подтвердился у 358 человек. Всего с начала пандемии коронавирус подхватили 197 474 человека. По информации областного правительства, 9 817 из них скончались от тяжелых последствий болезни.
Фото: Алексей Бойко.
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Теги: коронавирус в Ростовской области COVID-19 на Дону

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