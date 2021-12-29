В 50 городах Ростовской области выявили за сутки коронавирус

Фото: Алексей Бойко.

В Ростовской области за сутки коронавирус подхватили жители 50 городов и районов. По данным на 11 января, диагноз подтвердился у 132 человек из донской столицы, у 16 - из Шахт и у 13 - из Новочеркасска. По 10 новых пациентов с COVID-19 появились в Таганроге и Сальском районе.Меньше всего инфицированных выявили на территории Багаевского, Обливского, Ремонтненского, Шолоховского, Константиновского, Веселовского, Тацинского, Заветинского и Мартыновского районов. Там положительные результаты ПЦР-тестов получили по одному человеку. Аналогичная ситуация в Боковском, Верхнедонском и Донецке.В пяти муниципалитетах за сутки не зафиксировали ни одного случая заражения коронавирусом. К ним относятся Советский, Дубовский, Усть-Донецкий, Родионово-Несветайский и Куйбышевский районы. В остальных городах и районах заболели от двух до девяти жителей донского региона.Всего за последние 24 часа диагноз подтвердился у 358 человек. Всего с начала пандемии коронавирус подхватили 197 474 человека. По информации областного правительства, 9 817 из них скончались от тяжелых последствий болезни.