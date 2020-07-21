В 23 районах Ростовской области зарегистрировали новые случаи заражения Covid-19

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По данным на 23 июля, на Дону коронавирусом заболели ещё 120 человек. Все они жители 23 муниципалитетов Ростовской области. Обновлённую информацию разместили на портале регионального правительства.Так, в Ростове-на-Дону выявили 46 новых случаев заражения коронавирусной инфекции. Следом идёт Волгодонск. За сутки там заболели 14 жителей. Замыкает тройку городов по количеству инфицированных - Шахты. У девяти человек тест на коронавирус показал положительный результат.В Новочеркасске, Аксайском и Родионово-Несветайском районах у пятерых дончан подтвердили Covid-19. По четыре заболевших зарегистрировали в Новошахтинске, Пролетарском и Сальском районах. В Азове, Мясниковском и Константиновском районах по три человека обратились за помощью в медучреждения. По два новых случая выявили в Батайске, Таганроге, Каменске-Шахтинском и Кагальницком районе. По одному - в Азовском, Шолоховском, Мартыновском, Тацинском, Красносулинском, Орловском и Октябрьском районах.Напомним, за весь период пандемии коронавирусной инфекции на Дону заболевшими оказались 11898 человек. Из них уже выздоровели 9444 пациента. Несмотря на количество инфицированных, которое с каждым днём растёт, в Ростовской области продолжают снимать ограничения. Так, уже открылись кинотеатры, музеи, культурные клубы, торговые центры, пляжи, бассейны, бани, сауны.